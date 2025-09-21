Главный тренер Эпицентра в эфире УПЛ ТВ после матча шестого тура украинской Премьер-лиги против Кривбаса (4:5) поделился мыслями о матче и рассказал о травме арендованного у Динамо нападающего Владислава Супряги.

Ничего хорошего. Надо уметь: забить четыре гола – и все равно не победить, даже не сыграть вничью. Можно многое говорить, но допускать такие ошибки в защите на уровне УПЛ – это недопустимо. Я поблагодарил ребят за второй тайм – они не сдавались, боролись до конца. Сегодня было настоящее шоу для болельщиков, но точно не для тренера.

Я опустошен. Даже не знаю, что сказать команде. Очевидно, у нас есть серьезные проблемы в защите. Но я благодарен ребятам за то, что они не остановились, хотя им было трудно – они пытались выровнять игру. И почти смогли. Но, к сожалению, за слово «почти» очков не дают.

Будем работать дальше. Каждый матч для нас – это урок. Есть и положительные моменты - мы забили четыре гола. Жаль, что дома с таким результатом не удалось сыграть хотя бы вничью. Сейчас надо готовиться к следующему матчу.

Травма Супряги? Вывих, слава Богу, перелома нет. Но насколько он выбыл, я сказать не могу.