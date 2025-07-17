Сергей Стаднюк

Луганская Зоря, в четверг, 17 июля, проведет очередной контрольный матч на летних сборах. На этот раз соперником команды Виктора Скрипника станет хорватский Вараждин – представитель высшей лиги Хорватии, который по итогам прошлого сезона занял 4 место.

Клуб был основан в 1931 году, а нынешнюю команду возглавляет Никола Сафариґ. Стоимость состава Вараждина, по данным Transfermarkt, составляет 10,78 млн евро, средний возраст игроков – 25,1 года. Среди лидеров: Лука Скаріґ, Фран Маглица, Юри Таварес и Лука Мамич. Начало игры — в 18:00 по местному времени (19:00 по Киеву).

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на YouTube-канале Зори.

Напомним, экс-лидер Зори дал принципиальное согласие вернуться в команду Виктора Скрипника.