Сергей Стаднюк

В третьем туре группового этапа Евро-2025 (U-21) молодёжная сборная Украины проиграла сверстникам из Нидерландов.

Первый тайм остался за нидерландцами. Хотя активно начали «сине-жёлтые». Волошин пробил прямо в вратаря, выйдя почти один на один.

Просто терроризировал украинцев Мангуф. Команда Мельгоси играла отчаянно. Очеретько, Вивчаренко блокировали опасные удары соперника. Однако судьбу 45-минутки решила ужасная ошибка Батагова. После подарка от защитника Трабзонспора Валенте ударом в пустые ворота открыл счёт.

Второй тайм активнее начали «сине-жёлтые», дважды игроки команды чуть не догнали мяч, ещё раз не удалось пробить просто перед воротами. И нидерландцы за это наказали. Ван Берген выбежал на свидание и перекинул Нещерета.

После этого третий мяч оказался в воротах украинцев. Но было зафиксировано фол в атаке. Украинцы откровенно поплыли. Нещерету пришлось осуществить суперсейв.

Регеер получил прямую красную карточку за жёсткий удар ногой в Яцика. Однако «сине-жёлтые» не смогли воспользоваться своими моментами.

В параллельном матче Дания сыграла вничью с Финляндией. А значит, молодёжная сборная Нидерландов набрала четыре очка в группе D и, заняв второе место, вышла в четвертьфинал Евро-2025. Далее также идет Дания (7), Украина (3) – третья, Финляндия (2) – последняя.

Евро-2025 (U-21). Группа D, третий тур

Нидерланды – Украина 2:0

Голы: Валенте, 34, ван Берген, 57

Украина: Нещерет, Крупский (Козик, 74), Батагов, Михавко, Вивчаренко, Ярмолюк, Рубчинский (Царенко, 65), Очеретько (Яцик, 74), Брагару, Волошин (Квасница, 81), Ванат (Вьюнник, 65).

Удаление: Регеер, 81

Обзор матча ищите позже в этой новости.

Дания – Финляндия 2:2

Голы: Гардер, 10, 68 – Скюття, 73, Кескинен, 82