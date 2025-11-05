Сергей Разумовский

В четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов Бавария на выезде обыграла ПСЖ.

Уже на четвёртой минуте Диас открыл счёт, а на 22-й ПСЖ, казалось, восстановил равновесие усилиями Усмана Дембеле, но гол отменили после просмотра VAR из-за офсайда. Перед перерывом Диас оформил дубль на 32-й минуте, однако к концу тайма сам же оставил мюнхенцев в меньшинстве, получив удаление. Дополнительным ударом для ПСЖ стали травмы лидеров Дембеле и Хакими ещё в первом тайме.

После перерыва хозяева давили в большинстве и вернули интригу голом Невеша на 74-й минуте, но Бавария выстояла и довела дело до победы. Мюнхенцы продолжили свою победную серию в этом сезоне до 16 матчей. Украинский защитник Илья Забарный пропустил игру из-за удаления в прошлом туре.

Вашему вниманию обзор матча.

Бавария набрала 12 очков и возглавила таблицу Лиги чемпионов. ПСЖ остался с девятью баллами и занимает третью строчку.

Лига чемпионов. Общий этап, четвёртый тур

ПСЖ – Бавария 1:2

Голы: Невеш, 74 – Диас, 4, 32

ПСЖ: Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими (Маюлу, 45+7), Руис (Невеш, 66), Вити́нья, Заир-Эмери, Барколя (Рамуш, 66), Дембеле (Ли Кан Ин, 25), Кварацхелия

Бавария: Нойер, Станишич, Упамекано, Та, Лаймер, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри (Бишоф, 46), Олисе (Ким Мин Чже, 81), Кейн (Горецка, 88)

Предупреждения: Мендеш (84) – Бишоф (47), Нойер (49), Станишич (84)

Удаление: Диас (45+7)