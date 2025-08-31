ПСЖ із Забарним на виїзді переміг Тулузу в матчі з девятьма голами
Украинец провел на поле весь матч
около 2 часов назад
30 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Франции между Тулузой и ПСЖ, за который выступает Илья Забарный. Украинский защитник попал в стартовый состав парижской команды и провел на поле все 90 минут.
Судьба встречи была решена еще в первом тайме, в котором парижане забили четыре мяча. Стоит отметить, что дубль оформил Невеш, забив оба гола ударами через себя.
После перерыва португалец отметился еще раз. Дубль с пенальти оформил вингер ПСЖ Усман Дембеле. Еще один гол забил Бредли Баркола.
После этого матча ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе девять очков.
Забарный провел свой второй матч за парижскую команду после трансфера из Борнмута.
Лига 1, 3-й тур
Тулуза – ПСЖ – 3:6
Голы: Кресвелл, 37, Гбоо, 89, Восса, 90+1 – Невеш, 7, 15, 78, Баркола, 9, Дембеле, 30 (пен), 50 (пен).