Павел Василенко

30 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Франции между Тулузой и ПСЖ, за который выступает Илья Забарный. Украинский защитник попал в стартовый состав парижской команды и провел на поле все 90 минут.

Судьба встречи была решена еще в первом тайме, в котором парижане забили четыре мяча. Стоит отметить, что дубль оформил Невеш, забив оба гола ударами через себя.

После перерыва португалец отметился еще раз. Дубль с пенальти оформил вингер ПСЖ Усман Дембеле. Еще один гол забил Бредли Баркола.

После этого матча ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе девять очков.

Забарный провел свой второй матч за парижскую команду после трансфера из Борнмута.

Лига 1, 3-й тур

Тулуза – ПСЖ – 3:6

Голы: Кресвелл, 37, Гбоо, 89, Восса, 90+1 – Невеш, 7, 15, 78, Баркола, 9, Дембеле, 30 (пен), 50 (пен).