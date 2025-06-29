Матвей Сафонов, который перешел в ПСЖ летом 2024 года, может уже этим летом покинуть французский клуб. По информации Goal.com, в Париже принято стратегическое решение — уменьшить количество игроков, связанных с политическими рисками, поэтому российский голкипер может стать первым, кто попадет под эту статью.

Клуб уже достиг принципиального согласия с новым кандидатом на позицию вратаря — Ренато Марином, который покидает Рому как свободный агент. Кроме того, ПСЖ серьезно работает над трансфером украинского защитника Ильи Забарного из Борнмута. Именно присутствие Сафонова может стать препятствием для завершения этого перехода.

Приоритет клуба смещается на футболистов, которые не имеют отношения к россии, которая начала войну против Украины. В связи с этим, судьба Сафонова будет решена в ближайшее время. Интерес к нему проявляют Астон Вилла, Галатасарай и несколько других клубов.