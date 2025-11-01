Сергей Разумовский

В 11-м туре французской Лиги 1 ПСЖ дома минимально обыграл Ниццу.

Парижане долго не могли взломать оборону соперника. Дожать его удалось лишь в компенсированное время: на 90+4-й минуте решающий мяч забил Рамуш.

Защитник хозяев Илья Забарный провел полный матч и получил желтую карточку. По итогам встречи украинец получил самую низкую оценку в составе команды — 6.7. На его счету 90 из 93 точных передач, но только две из семи выигранных дуэлей.

ПСЖ набрал 24 очка и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы. Ближе всех к команде украинца может подобраться Монако (20), который играет против ФК Париж.

Лига 1, 11-й тур

ПСЖ – Ницца 1:0

Гол: Рамуш, 90+4

ПСЖ: Шевалье, Мендеш, Пачо, Забарный, Хакими — Невеш (Руис, 65), Витинья, Заир-Эмери (Дембеле, 72) — Барколя (Ли Кан Ин, 65), Маюлу (Рамуш, 72), Кварацхелия

Ницца: Дюф, Оппонг, Ба, Менди — Бар, Луше (Самед, 84), Будауи, Абди — Сансон (Вангутт, 71) — Янссон (Диоп, 46/Бога, 71)), Гувея

Предупреждения: Забарный (63), Кварацхелия (78), Ли Кан Ин (87) – Ба (27)

Обзор матча будет доступен на странице события ПСЖ – Ницца.