Французский гранд ПСЖ сохраняет устойчивый интерес к украинскому центрбеку Илье Забарному, который выступает за английский Борнмут, сообщает портал Goal.com.

В связи с этим, по данным источника, руководство парижан приняло окончательное решение расстаться с российским голкипером Матвеем Сафоновым, чтобы избежать возможного напряжения внутри команды.

Илья Забарный стал игроком Борнмута в январе 2023 года, перейдя из киевского Динамо за 24 миллиона фунтов плюс бонусы.

С того времени украинский защитник провел 86 матчей за английский клуб во всех соревнованиях, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его контракт с Борнмутом рассчитан до 30 июня 2029 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего игрока составляет 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Мбаппе идет на открытую войну с ПСЖ.