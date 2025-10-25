В девятом туре Лиги 1 состоялся матч между Брестом и ПСЖ, в котором с первых минут в составе парижан сыграл центральный защитник сборной Украины Илья Забарный.

Парижане открыли счет еще в первом тайме: Витинья отдал пас в штрафную площадку, где Ашраф Хакими точно пробил в нижний угол ворот. Перед перерывом ПСЖ удвоил преимущество - Хвича Кварацхелия выдал точную передачу на Хакими, который с близкого расстояния отправил мяч в девятку. На перерыв команды ушли со счетом 2:0.

Во второй половине Брест имел шанс сократить отставание, но Кастильо не реализовал пенальти, пробив выше ворот. В концовке поединка ПСЖ забил третий мяч.

Забарный провел на поле все 90 минут, а матч завершился уверенной победой ПСЖ.

Лига 1, девятый тур

Брест – ПСЖ – 0:3

Голы: Хакими, 29, 39, Дуэ, 90+6