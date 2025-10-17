ПСЖ и Страсбур открывали программу 8 тура Лиги 1. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.

В первом тайме команды обменялись голами Барколя и Паничелли, который переиграл на втором этаже Илью Забаврного, недавно вернувшегося из расположения сборной Украины. Под занавес первой половины игры Страсбур организовал второе взятие ворот ПСЖ, автором которого стал Морейра.

После перерыва Страсбур увеличил преимущество в счете в свою пользу благодаря дублю Паничелли. Команда Луиса Энрике столкнулась с задачей ликвидировать отставание в 2 мяча, имея в распоряжении почти весь второй тайм. Голы Рамуша с пенальти и Меюлю помогли чемпиону Франции не проиграть на родном поле.

Центрбек ПСЖ Илья Забаврный в этой встрече сыграл до финального свистка. Бывший игрок сборной Украины Эдуард Соболь всю игру просидел на скамейке Страсбура.

Лига 1. 8 тур

ПСЖ - Страсбур 3:3

Голы: Барколя, 6, Рамуш, 58 (с пенальти), Меюлю, 79 - Паничелли, 26, 49, Морейра, 43

9 тур УПЛ: супермэтч в Житомире, домашний выезд Динамо и аграрное дерби в Черкасах.