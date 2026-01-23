В рамках 19-го тура чемпионата Франции сезона 2025/2026 ПСЖ одержал трудную выездную победу над Осером. Матч состоялся на стадионе Аббе Дешам в Осере. Гости победили с минимальным счетом 1:0.

Судьба матча решилась в заключительной части игры. На 79-й минуте результативный удар нанес вингер парижан Брэдли Баркола, забив единственный и победный мяч в этой встрече.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный сыграл все 90 минут.

После этого успеха команда Луиса Энрике набрала 45 очков по итогам 19 туров и поднялась на первое место в турнирной таблице Лиги 1. Осер, имея в активе 12 баллов, продолжает находиться в зоне борьбы за выживание и занимает 17-ю позицию.

Франция. Лига 1. 19 тур

Осер - ПСЖ 0:1 (Баркола 79)

В следующем туре чемпионата ПСЖ 1 февраля сыграет на выезде против Страсбурга, тогда как Осер в тот же день проведет матч с Тулузой.