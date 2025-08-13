Михаил Цирук

В среду, 13 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и лондонским Тоттенхэмом. Отношение к суперкубкам в футболе, в целом, очень интересное: для команды, что победит, это значительный трофей, тогда как для проигравшего — лишь дополнительный контрольный матч перед началом сезона. Что же это будет означать для каждой из команд сегодня? Ответы на этот вопрос остаются ждать считанные часы.

Заставит ли аутсайдер удивиться?

В целом, фаворитизм ПСЖ в этом противостоянии выглядит просто невероятным. Этому способствуют не только фактическая сила и подбор исполнителей каждой из команд, но и историческая статистика. Последний раз победитель Лиги Европы завоевывал Суперкубок УЕФА еще в далеком 2018 году, когда мадридский Атлетико сумел обыграть Реал (4:2). Но с тех пор следующие шесть розыгрышей оставались за триумфатором ЛЧ.

О важности суперкубков, конечно, можно дискутировать, но не двум командам, совсем не избалованным большим количеством евротрофеев. В случае победы ПСЖ парижане завоюют лишь третий международный титул в клубной истории, а для Тоттенхэма он может стать пятым (да, то, что до прошлого года шпоры не выигрывали совсем ничего - миф).

Интересно, что в своей истории ПСЖ уже играл матчи за Суперкубок УЕФА. Такую возможность команда получила в 1996 году благодаря победе в Кубке кубков, однако, потерпев две разгромные поражения от туринского Ювентуса (1:6; 1:3), осталась ни с чем. Из двухматчевого противостояния, к слову, розыгрыш суперкубка состоял аж до 1998 года.

Для Тоттенхэма же это будет абсолютный дебют в этом турнире. Несмотря на то, что в годы, когда шпоры брали Кубок УЕФА (1972, 1984), суперкубок уже существовал, в те времена его разыгрывали между победителем ЛЧ и триумфатором Кубка кубков, так что сегодня лондонский коллектив будет бороться за такой трофей впервые в истории.

Как команды провели лето?

У ПСЖ лето прошло очень насыщенно, ведь участие в Клубном чемпионате мира фактически лишило команду необходимости проводить какие-то сборы, спарринги и другие подготовительные мероприятия. На групповом этапе парижский клуб легко разобрался с мадридским Атлетико (4:0) и Сиэтл Саундерс (2:0), однако между этими матчами неожиданно проиграл бразильскому Ботафого (0:1).

В плей-офф новоиспеченный победитель Лиги чемпионов сначала разгромил Интер Майами (4:0), забив четыре гола еще в первом тайме, а затем в игре с двумя удалениями все же одолел мюнхенскую Баварию (2:0). Ну а далее было действительно неожиданное разгромное поражение мадридского Реала (4:0), такого унижения для королевского клуба не могожидать никто.

Так же никто не мог ожидать и разгромного фиаско, казалось бы, идеального ПСЖ в финале против лондонского Челси (0:3), так что свой безупречный сезон парижский клуб завершил серебром клубного мундиаля.

Тоттенхэм на КЧС не играл, так что в межсезонье проводил товарищеские матчи. Провел их шесть, а из интересных результатов можно выделить победу над Арсеналом (1:0) и разгром от Баварии (0:4).

Что по трансферам?

После триумфального сезона ПСЖ не подписывал много новичков. На летнее трансферное окно у клуба было две цели: вратарь Люка Шевалье из Лилля и наш Илья Забарный из Борнмута, и парижане достигли обеих, заплатив 40 млн евро за француза и 63 — за украинца. Помимо них, в команду на правах свободного агента присоединился вратарь Ромы Ренато Марин.

А вот Тоттенхэм был более активным на трансферном рынке, но это и не удивительно: коллектив, который финиширует 17-м в АПЛ, явно требует большего усиления, чем команда с четырьмя трофеями за сезон. Главное подписание шпор — вингер Мохаммед Кудус из Вест Хэма, за которого было заплачено 63, 8 млн евро.

Кроме того, лондонцы за 35 млн выкупили у Баварии контракт Матиаса Теля, полноценно подписали Кевина Дансо из Ланса (25 млн), молодого хорватского защитника Вушковича (11 млн) и японского центрбека Такаи (5,8 млн), а также взяли в аренду у Баварии Жоау Палинью (5 млн), в общей сложности потратив за трансферное окно 145,6 млн евро.

Кроме новичков, во главе Тоттенхэма в этом матче дебютирует новый главный тренер Томас Франк. В топовых командах, которые декларируют серьезные задачи, этот специалист еще не работал, а в Англии сделал себе имя благодаря довольно успешной семилетней работе во главе Брентфорда, из которого слепил крепкого середняка АПЛ.

А Забарный выйдет?

Нет. Несмотря на то, что он полетел с командой в Удине и принял участие в тренировке перед игрой. В заявку на матч Илья не попал, так что будем ждать его дебюта уже в воскресном поединке первого тура Лиги 1 против Нанта.

