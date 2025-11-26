На Парк де Пренс завершился матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором ПСЖ одержал яркую волевую победу над лондонским Тоттенхэмом — 5:3.

Гости первыми открыли счет на 35-й минуте: Ришарлисон точно пробил после передачи Рандаля Коло Муани. Однако в конце первого тайма Витинья сравнял счет, забив гол перед свистком на перерыв.

Начало второго тайма снова принесло гол англичанам — Коло Муани реализовал момент на 50-й минуте и сделал счет 1:2. Парижане быстро ответили: Витинья оформил дубль на 53-й минуте, сравняв счет, а уже через несколько минут Фабиан Руйс вывел ПСЖ вперед — 3:2.

Преимущество хозяев укрепил Вильям Пачо, поразив ворота Тоттенхэма на 65-й минуте. Однако гости сократили отставание: Коло Муани оформил дубль и сделал счет 4:3 на 73-й минуте. Витинья же поставил точку в матче — его третий гол на 76-й минуте с пенальти обеспечил победу ПСЖ - 5:3.

В добавленное время арбитр Феликс Цвайер, после просмотра VAR, удалил защитника ПСЖ Люку Эрнандеса прямой красной карточкой.

Украинский защитник ПСЖ Илья Заборный провел весь матч на скамейке запасных своей команды и появился только в компенсированное арбитром время после удаления Люки Эрнандеса, заменив автора хет-трика Витинью.

Лига чемпионов. Основной раунд. 5 тур

ПСЖ (Франция) — Тоттенхэм (Англия) 5:3 (Витинья 45, 53, 76 пен, Руйс 59, Пачо 65, - Ришарлисон 35, Коло Муани 50, 72)

Удаление: Л. Эрнандес (ПСЖ) 90+3