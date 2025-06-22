Львовский Рух и новый производитель формы для клуба Kappa выступили с совместным заявлением по поводу подозрений итальянского спортивного бренда в работе на России. Заявление опубликовала пресс-служба клуба.

После подписания контракта между «Рухом» и Kappa ряд СМИ начал публиковать информацию, что итальянский бренд «сотрудничает с рф» и якобы в России есть официальное представительство Kappa.

ФК «Рух», договариваясь о сотрудничестве, обсуждал с итальянскими партнерами все вопросы, в том числе и не сотрудничает ли Kappa с Россией и Беларусью. Партнеры из Kappa предоставили все документы, которые подтверждают, что бренд напрямую не ведет бизнес с страной-агрессором и ее пособником. В то же время Kappa не несет ответственность за действия посредников, которые, имея продукцию, без ведома итальянской стороны, могут поставлять спортивное снаряжение в любую страну мира.

Так, отсутствие прямого контакта и непосредственного сотрудничества Kappa с Россией было одним из условий, которые «Рух» выдвигал при подписании контракта о сотрудничестве, и итальянский бренд подтвердил эти обязательства. Отдельно добавляем документ, который подтверждает, что Kappa не работает с рф и Беларусью.

При необходимости ответственные лица клуба предоставят необходимые подтверждения и комментарии по этому вопросу. И вновь призываем – проверяйте и доверяйте только официальной информации, а не слухам и домыслам.