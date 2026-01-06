Сергей Разумовский

В 19-м туре итальянской Серии А Рома на выезде уверенно обыграла Лечче.

Счёт был открыт уже на 14-й минуте: Пауло Дибала стал архитектором атаки и отдал результативную передачу на Фергюсона, который и завершил момент голом. В дальнейшем римляне контролировали ход встречи, а ключевым творческим фактором оставался аргентинец, который в итоге прямо повлиял и на второй мяч.

На 60-й минуте вместо конкурента на поле вышел украинец Артем Довбик, и уже через 11 минут форвард удвоил преимущество гостей: он уверенно разобрался в штрафной после подачи Дибалы с углового и прострела партнера, забив своим единственным ударом по воротам в матче.

За время на поле Довбик также успел сделать три касания в штрафной площадке, показал 100% успешности дриблинга (1/1), один раз попал в офсайд, отдал 6 точных передач из 7 (86%), выиграл 1 из 2 дуэлей в воздухе и 1 из 1 на земле. Однако на 86-й минуте он был вынужден покинуть поле из-за травмы. Несмотря на короткий отрезок, оценка 7.9 стала самой высокой среди всех игроков этого матча.

Рома набрала 36 очков в турнирной таблице и вплотную приблизилась к третьему Наполи. Однако у чемпиона две игры в запасе.

Серия А, 19-й тур

Лечче – Рома 0:2

Голы: Фергюсон, 14, Довбик, 71