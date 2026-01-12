Нападающий Барселоны Рафинья прокомментировал победу каталонского клуба над мадридским Реалом со счётом 3:2 в финале Суперкубка Испании. Бразилец стал одним из главных героев встречи, оформив дубль и забив решающий мяч.

Я не стал бы говорить, что это мои лучшие моменты в сезоне — я очень требователен к себе. Могу лишь сказать, что всегда отдаюсь команде, помогаю и в обороне, и в атаке, делаю то, на что способен. У нас много молодых игроков, и такое мышление и постоянное желание побеждать чрезвычайно важны для клуба. Мы будем бороться за трофеи. Надевая эту футболку, главной целью должно быть завоевание титулов. Мы работаем именно в этом направлении. Самое важное сегодня — то, что команда вышла на второй тайм собранной. Мы сделали то, что было нужно Ханси Флику. Если честно, если бы он не пришел в команду, я бы покинул Барселону. Он все изменил и сказал мне, что я буду важным игроком — а это именно то, что нужно футболисту, это уверенность, — передает слова Рафиньи Barca Universal.

По итогам финала Суперкубка Испании Рафинья был признан лучшим игроком матча. В текущем сезоне бразилец провёл 17 поединков во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.