Бывший игрок Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий продолжает демонстрировать свою четкую патриотическую позицию, сообщает blik.ua. В день своего 36-летия, которое он отметил 3 августа, футболист опубликовал в Instagram репост с поздравлением, где позирует в футболке с выразительной надписью: ЙБНРСН, с расшифровкой под ним.

Ракицкий еще в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, покинул российский Зенит и открыто поддержал украинскую сторону. Несмотря на свое прошлое в РФ, он однозначно осудил агрессора.

Сейчас 36-летний защитник выступает за одесский Черноморец, который после вылета из УПЛ играет в Первой лиге.