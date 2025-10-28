Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/8 финала турнира сезона-2025/2026.

Первые три поединка состоятся во вторник, 28 октября. В встречах примут участие представители Первой и Второй лиг чемпионата Украины.

В этом году в розыгрыше Кубка участвуют 68 команд, среди которых 21 любительская.

На этой стадии будут соревноваться клубы, которые одержали победы в матчах 1/16 финала.

Кубок Украины-2025/2026. 1/8 финала

28 октября 2025 года

Противостояние состоит из одного матча. В случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.