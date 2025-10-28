Расписание матчей 1/8 финала Vbet Кубка Украины-25/26 на 28 октября
Сегодня сыграют представители низших лиг
Новый Кубок Украины - фото УАФ
Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/8 финала турнира сезона-2025/2026.
Первые три поединка состоятся во вторник, 28 октября. В встречах примут участие представители Первой и Второй лиг чемпионата Украины.
В этом году в розыгрыше Кубка участвуют 68 команд, среди которых 21 любительская.
На этой стадии будут соревноваться клубы, которые одержали победы в матчах 1/16 финала.
Кубок Украины-2025/2026. 1/8 финала
28 октября 2025 года
Чернигов — Лисное (Киев), 12:00
Противостояние состоит из одного матча. В случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.
