Сергей Стаднюк

В четвертом туре испанской Ла Лиги мадридский Реал на выезде удержал победу над Реал Сосьедадом.

Уже на 2-й минуте Арда Гюлер поразил ворота соперника, но гол отменили из-за офсайда. А ещё через десять минут мадридцы всё же вышли вперёд благодаря точному удару Килиана Мбаппе.

Гости остались в меньшинстве после удаления бывшего одноклубника Ильи Забарного Гейсена, однако под конец первого тайма это не помешало французскому нападающему оформить ещё и ассист на Гюлера, который на этот раз легально удвоил преимущество мадридцев.

После перерыва баски активизировались и сократили отставание — Оярсабаль реализовал пенальти. Однако, даже несмотря на численное преимущество, Сосьедад реализовать свои моменты не смог. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин весь матч провёл на скамейке запасных.

Реал набрал 12 очков в турнирной таблице и продолжает единолично возглавлять чемпионат. Однако у Атлетика (9) ещё есть матч в запасе.

Ла Лига, четвёртый тур

Реал Сосьедад – Реал Мадрид 1:2

Голы: Оярсабаль, 56 (пен.) – Мбаппе, 12, Гюлер, 44

Реал Сосьедад: Ремиро, Элустондо (Арамбуру 57), Субельдия, Чалета-Цар, Гомес, Марин (Кубо 66), Готи (Солер 57), Горротчатеги (Каррикабуру 78), Барренечеа, Гедеш (Захарян 66), Оярсабаль

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль (Александер-Арнольд 82), Милитау, Хейсен, Каррерас, Гюлер (Алаба 88), Чуамени, Себальос (Асенсио 68), Браим Диас (Вальверде 46), Винисиус Жуниор (Фран 68), Мбаппе

Предупреждения: Субельдия, 5, Барренечеа, 45+1 – Мбаппе, 63

Удаление: Хейсен, 32