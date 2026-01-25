Павел Василенко

Мадридский Реал серьезно рассматривает возможность громкого усиления полузащиты летом, и одним из главных кандидатов стал полузащитник Ливерпуля и сборной Венгрии Доминик Собослаи. По информации испанского издания Fichajes, интерес «сливочных» настолько велик, что клуб готов подготовить предложение, которое может достичь 90 миллионов евро.

Хотя зимой трансферов в Мадриде не планируют, руководство клуба уже активно формирует список целей на будущее лето. В Реале признают, что обновление средней линии является одним из приоритетов, и Собослаи идеально вписывается в видение команды на следующие сезоны.

25-летний венгр проводит сильный сезон под руководством Арне Слота и является одним из ключевых игроков Ливерпуля. В 30 официальных матчах этого сезона он забил семь голов и отдал пять результативных передач, демонстрируя стабильность и универсальность в центре поля.

По данным Defensa Central, Собослаи рассматривается как стратегическое подписание Реала на сезон 2026/27. Сообщается, что президент клуба Флорентино Перес лично поддерживает эту идею и готов санкционировать одну из крупнейших сделок лета, чтобы переманить лидера красных на «Бернабеу».