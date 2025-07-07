В мадридском Реале намерены инициировать перенос матча первого тура нового сезона испанской Ла Лиги против Осасуны, запланированного на 19 августа.

Как сообщает журналист Мигель Анхель Диас, руководство сливочных считает, что команда не будет иметь достаточно времени на восстановление после участия в Клубном чемпионате мира. Именно поэтому клуб планирует обратиться к организаторам чемпионата с официальным запросом о смене даты игры.

Напомним, Реал завершил прошлый сезон на втором месте в турнирной таблице, набрав 84 очка и отстав от Барселоны на четыре бала.

9 июля мадридцы сыграют в полуфинале КЧМ против ПСЖ. Финал турнира состоится 13 июля.

Напомним, ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас очень негативно высказался о Клубном чемпионате мира.