Михаил Цирюк

Во вторник, 4 ноября, состоятся стартовые поединки четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов, среди которых будут по-настоящему топовые противостояния. Ливерпуль на Энфилде примет Реал, а мюнхенская Бавария встретится против ПСЖ Ильи Забарного. Предлагаем вашему вниманию анонс матчей игрового дня.

19:45 Наполи - Айнтрахт

Учитывая то, что Наполи лидирует в Серии А, а Айнтрахт балансирует в середине турнирной таблицы Бундеслиги и выиграл лишь один из последних семи матчей, с фаворитом этой встречи все относительно ясно. Однако и команда Конте сейчас далеко не безгрешна: из последних пяти поединков победила только в двух.

Прогноз XSPORT.ua – победа Наполи

19:45 Славия - Арсенал

Все ясно с фаворитом и в этой паре, и единственная интрига матча в Праге – с каким счетом победит Арсенал. Команда Артеты еще не потеряла очков в этом розыгрыше, так что имеет отличный шанс сохранить 100% показатель набранных баллов и, возможно, даже возглавить турнирную таблицу.

Прогноз XSPORT.ua – победа Арсенала

22:00 Атлетико - Юнион

Очевидным претендентом на победу будет мадридский Атлетико, который примет бельгийский Юнион. Дебютант ЛЧ начал свой путь в главном еврокубке с победы над ПСВ, однако после этого потерпел два поражения. Атлетико также имеет лишь три очка, так как сначала проиграл Ливерпулю (2:3), потом разгромил Айнтрахт (5:1), а далее снова проиграл английскому клубу, на этот раз Арсеналу (0:4). Так что в предстоящей игре команде Симеоне очень важно набирать максимальное количество баллов.

Прогноз XSPORT.ua – победа Атлетико

22:00 Буде/Глимт - Монако

В Норвегии нас ждет битва команд, начавших этот розыгрыш неудачно, и середняков турнирной таблицы. И если требовать чего-то от Буде/Глимта на уровне ЛЧ довольно сложно, то для Монако два очка в трех стартовых турах и разгромное поражение от Брюгге (1:4) – это точно не тот старт, на который надеялась команда. Кто улучшит свое турнирное положение после этой встречи?

Прогноз XSPORT.ua – ничья

22:00 Ливерпуль - Реал

В одном из самых интересных матчей игрового дня кризисный Ливерпуль, который на выходных прервал серию из пяти поражений подряд на внутренней арене, примет стабильный и крепкий Реал, который в принципе проиграл в этом сезонетолько один раз. Форма команд намекает, что фаворитом пары будут именно сливочные, однако на Энфилде красные умеют удивлять и постараются показать это даже такому грозному сопернику.

Прогноз XSPORT.ua – Реал не проиграет

22:00 Олимпиакос - ПСВ

От одного из лучших матчей дня перейдем к одному из самых посредственных, в котором Олимпиакос Романа Яремчука примет ПСВ. Голландцы начали турнир вполне достойно, набрав три очка в четырех матчах, а у греков пока дела плохи: только одно очко, добытое в матче с Пафосом (0:0). Сможет ли команда украинца улучшить турнирную ситуацию?

Прогноз XSPORT.ua – победа ПСВ

22:00 ПСЖ - Бавария

Матч дня номер два, а может даже и номер один, здесь уж кому что больше нравится. ПСЖ позволил себе немного сбавить обороты после невероятно успешного предыдущего сезона, и это хорошо видно по тому, как команда периодически мучается в Лиге 1, где в 11 турах потеряла уже 9 очков.

Однако в Лиге чемпионов всё иначе, и там у парижан полный порядок: три победы в трех матчах и первое место в турнирной таблице. Но Бавария в ещё большем порядке, ведь мюнхенский куб, по состоянию на ноябрь, ещё не потерял ни одного очка в сезоне: ни в чемпионате, ни в ЛЧ, нигде. А на календаре, напомним, уже ноябрь. Смогут ли Забарный и компания впервые в сезоне огорчить немецкую машину?

Прогноз XSPORT.ua – ничья

22:00 Тоттенхэм - Копенгаген

После довольно обнадеживающего старта сезона лондонский Тоттенхэм постепенно начал сдавать. Из последних пяти матчей шпоры выиграли только один, а предыдущие два вообще проиграли. Домашний матч с Копенгагеном - отличная возможность вернуться на победную тропу, ведь дальше команду Томаса Франка ждут очень сложные соперники.

Прогноз XSPORT.ua – победа Тоттенхэма

22:00 Ювентус - Спортинг

Если не зная предыдущих результатов команд сказать, что это встреча 12 и 25 коллективов турнирной таблицы, многие бы подумали, что на высшей позиции находится именно Ювентус, но здесь всё наоборот. Туринцы ещё ни разу не побеждали в этой ЛЧ, набрав два очка за ничьи с Боруссией (4:4) и Вильярреалом (2:2), тогда как Спортинг, благодаря победам над Кайратом (4:1) и Марселем (2:1) имеет шесть баллов. Сможет ли команда Лучано Спаллетти одержать первую победу в текущем розыгрыше главного еврокубка?

Прогноз XSPORT.ua – победа Ювентуса

В материале использованы фото Getty Images