Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих ожиданиях от финального противостояния в Лиге наций против сборной Испании. Слова 40-летнего нападающего приводит официальный сайт УЕФА.

«Португалия настроена оптимистично и чувствует себя уверенно. Нас ожидает матч с потрясающей сборной, возможно, лучшей в мире, но мы уверены в себе после победного полуфинала. Надеюсь, что сможем проявить себя с лучшей стороны и завоевать трофей. Такова природа финала. Мы спокойны и верим, что у нас все получится.

Каждая игра — это отдельная история. Мы давно не побеждали Германию, но время идет, все меняется. Мы понимаем, что будет очень тяжело, но такова суть финалов. Испания очень уверена в себе, не проигрывала в 24 официальных матчах подряд, но у нас есть свои сильные стороны. Мы верим, что все сложится в нашу пользу.

Когда должен состояться большой матч, я, конечно, волнуюсь, но из-за этого не теряю сон. Для меня это нормально. Одно поколение уходит, другое приходит. Ямал и Витинья — не из одного поколения, но это нормально, когда говорят о таком столкновении.

На самом деле это просто команда против команды. Я хочу, чтобы Португалия выступила на своем лучшем уровне, чтобы мы сыграли отлично, ведь мы встречаемся с одной из лучших сборных в мире.

Ямал прекрасно выглядит в клубе и сборной. Для него это отличная атмосфера, чтобы проявить свои лучшие качества. Дайте ему расти, не давите на него, чтобы мы могли наслаждаться таким талантом много лет. Я хотел бы снять с него давление и оставить его в покое. Это очень талантливый футболист.

Хет-трик в ворота Испании на ЧМ-2018? Воспоминания — это часть нашей жизни, они делают нас такими, какие мы есть сейчас. Иногда я возвращаюсь мыслями к этим моментам и надеюсь, что это может вдохновить других. Но футбол научил меня, что прошлое — это прошлое, и нужно жить настоящим. В финале мы играем за титул, мы уже выигрывали его один раз, но хотим сделать это снова», — заявил Роналду.