Мадридский Реал на своем официальном сайте сообщил о травме французского форварда Килиана Мбаппе. После очередного медицинского обследования у нападающего было выявлено растяжение связок левого колена.

По информации клуба, медицинская служба Реала внимательно следит за процессом восстановления футболиста и контролирует его состояние. Сроки возвращения Мбаппе на поле пока не уточняются.

Как сообщает L’Équipe, Килиан Мбаппе выходил на поле в последних матчах команды, испытывая болевые ощущения. Сначала футболист не придавал повреждению серьезного значения, считая его незначительным. В то же время он жаловался, что не может набирать скорость в привычной для себя манере.

Мбаппе присоединился к Реалу летом 2024 года. С тех пор француз провел за мадридский клуб 83 матча, в которых забил 73 мяча и отдал 10 результативных передач. Его контракт с Королевским клубом действует до июня 2029 года.

Следующий матч Реала запланирован на воскресенье, 4 января. В 17:15 по киевскому времени команда Хаби Алонсо будет принимать Бетис.