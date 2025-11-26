В Пирее завершился матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором Олимпиакос на стадионе Георгиоса Караискакиса принимал мадридский Реал. Матч выдался результативным и завершился победой гостей со счетом 3:4.

Хозяева открыли счет на 8-й минуте — Чикинью удачно подключился к атаке и вывел Олимпиакос вперед. Однако уже с 22-й по 29-ю минуту Реал полностью изменил ход игры: Килиан Мбаппе оформил хет-трик, забив три мяча подряд и установив счет 1:3.

В начале второго тайма Мехди Тареми сократил отставание Олимпиакоса — 2:3 на 52-й минуте. Но Мбаппе снова вмешался в сценарий матча: на 60-й минуте французский форвард забил свой четвертый гол и оформил покер, увеличив преимущество мадридцев до 2:4.

Греческая команда не сдалась и снова вернула интригу на 81-й минуте — Айюб Эль-Кааби забил третий мяч Олимпиакоса. Однако Реал удержал победный результат.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин провел свой первый матч в сезоне за королевский клуб. Форвард Олимпиакоса Роман Яремчук на поле так и не появился, все игровое время проведя на скамейке запасных.

Лига чемпионов. Основной раунд. 5 тур

Олимпиакос (Греция) — Реал Мадрид (Испания) 3:4 (Чикинью 8, Тареми 52, Эль-Кааби 81 - Мбаппе, 22, 24, 29, 60)