Павел Василенко

Мадридский Реал уже подтвердил, что не посетит гала-концерт «Золотой мяч» в следующий понедельник, который состоится в парижском театре Шатле. Спор прошлого года, когда делегация Королевского клуба отказалась от поездки в последнюю минуту, узнав, что победителем стал не Винисиус Жуниор, а Родри из Манчестер Сити, продолжает иметь последствия, поскольку бойкот продолжается и в этом году.

Этот бойкот церемонии, организованной France Football, охватывает как игроков, так и главного посла французского футбола в Испании и во всем мире Килиана Мбаппе. В заявлениях для CBS после матча Лиги чемпионов, которые цитируют несколько французских СМИ, игрок подтвердил, что надеется на победу вингера ПСЖ Османа Дембеле и что он будет смотреть церемонию из дома.

«Чтобы выиграть, нужно выигрывать трофеи, поэтому я должен помочь своему клубу победить, а потом посмотрим. Я был бы рад, если бы Дембеле победил, потому что он мой друг, и я поддерживал его с самого начала. Я буду смотреть по телевизору и надеяться, что он победит», – прокомментировал он.

Мбаппе знает, что он не победит. Как и два других номинанта среди 30 кандидатов – Джуд Беллингем и Винисиус, которые также не будут присутствовать на гала-вечере в Париже.

Килиан отлично начал сезон и уже думает о том, как попасть в число фаворитов следующего сезона. Для лучшего игрока мира прошлого сезона очевидно, что нападающему, завершившему сезон с 44 голами в 59 играх, мешает тот факт, что он не выигрывал с Реалом такие главные титулы, как Ла Лига, Лига чемпионов или Кубок Короля.