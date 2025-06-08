Комментатор Setanta Sports Игорь Бойко раскритиковал главного тренера сборной Украины Сергея Реброва после товарищеского матча против Канады (2:4) в рамках Canadian Shield.

Сергей Ребров не имел права после матча против Канады говорить, что команда сыграла «не совсем плохо».

Пусть он так и считает. Пусть это и есть правда. Люди хотели услышать другие слова. Возможно, увидеть другие действия. В украинском языке есть невероятное слово позор, которое идеально выражает матч против Канады. И речь даже не о том, что в целом произошло, а о чувствах, которые пережили болельщики сборной Украины. Снова.

Из такого матча очень сложно убрать эмоциональный фактор, но, честно говоря, Ребров - прав. И ошибаются те, кто считают этот матч худшим за времена этого главного тренера.

, - написал Бойко в Telegram.