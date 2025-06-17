Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отказался от финансово-выгодного предложения с Ближнего Востока. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.

Смотрите, я считаю, что в случае непопадания сборной Украины на чемпионат мира Реброва увольнять не стоит. Я считаю, что в таком случае он сам должен подать в отставку. И это будет нормально, это будет солидно. Потому что есть задача. Выполнил – красавчик, вопросов нет, работаешь. Не выполнил – до свидания. Я уверен, что без работы даже в случае неудачи со сборной Украины Ребров не останется.

Мне еще весной, кстати, рассказывали, что у него на руках есть просто шикарное предложение с Ближнего Востока. Я не решусь сказать точно – Саудовская Аравия или Эмираты. Для меня глобально это одно и то же. Я просто точно не помню.

Но я знаю, что там условия личного контракта были названы такие, что, давайте так скажу, сборная Украины не догадывается в разы. И когда я говорю в разы, то я имею в виду не вдвое. Побольше. Короче, ни один украинский тренер даже близко столько не зарабатывает на данный момент.

Но, смотрите, я так понимаю, что Ребров отклонил это предложение. Я так понимаю, что для него дело чести. Я понимаю, что он стремится достичь успеха со сборной Украины. И он верит, что сможет вывести сборную Украину на чемпионат мира.