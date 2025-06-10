Ребров: «Важно не только приехать в сборную Украины»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Новой Зеландии высказался о необходимом уровне настроя для национальной команды. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Когда мы играем за Украину – это совсем другое дело. На этот турнир в Канаду приехали все – не было ни одного отказа, чтобы кто-то не хотел ехать. Да, были серьезные проблемы у некоторых игроков, но это действительно были проблемы.

Но когда мы приезжаем в сборную, важно не только приехать, а показывать свой максимум. Сейчас я сказал то же самое после интервью тренера сборной Германии. После первой игры он сказал: «Если мы не показываем свой максимум, если мы не играем на сто процентов, то очень сложно конкурировать на этом уровне».

Мы должны думать о своей игре, как обыграть, как сломать оборону Новой Зеландии. К сожалению, как я говорю, нет времени, чтобы в каждой игре... Иногда мы делаем... Недостаточно времени, как в игре с Бельгией было два дня на восстановление. Было очень тяжело.

Чего можно ожидать? Я уверен, что эта команда готовится к чемпионату мира. Нужно понимать, как мы пытаемся обыграть эту команду.