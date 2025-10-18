Сергей Стаднюк

Руководитель медиа-департамента Динамо Андрей Шахов-младший отстранен от выполнения своих обязанностей. Об этом сообщает Meta.ua.

По данным издания, такое решение руководства связано с тем, что Шахов находится в дружеских отношениях с Андреем Ярмоленко. Считается, что таким образом он вовлечен в конфликт между футболистом и главным тренером Александром Шовковским, о чем ранее сообщали СМИ.

В настоящее время Шахов не принимает участия в медиаактивностях клуба. Также он не поедет на выездной матч киевлян против Сивасспора в Лиге конференций в Турции, который состоится 23 октября.

После игры предыдущего тура УПЛ с Металлистом 1925 (1:1) Шовковский прокомментировал отсутствие Ярмоленко в заявке. По словам специалиста, после матча с Кристал Пэлас игрок сообщил о семейных проблемах и покинул расположение команды. Тренер добавил, что деталей он не знает и считает ситуацию странной.