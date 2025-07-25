Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык поделился эмоциями после победы над Бешикташем (4:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

– Дмитрий, в конце матча зрители Бешикташа начали бросать бутылки. Ты даже не хотел продолжать игру в таких условиях. Почему?

– Конечно, я боялся за свое здоровье. Одно дело — сумасшедшая поддержка, другое — когда в тебя летят предметы. Я уважаю болельщиков, понимаю эмоции, но считаю, что это лишнее. Такого не должно быть в футболе.

– Насколько давила атмосфера на стадионе? В пресс-ложе было настолько громко, что журналисты надели наушники.

– Атмосфера действительно была сумасшедшая. Такой стадион, такие фанаты — они гнали свою команду вперед. Но лично для меня это добавило концентрации. В таких условиях не имеешь права на ошибку.

– Чем объяснишь то, что в первом тайме Бешикташ не создал ни одного момента?

– Все благодаря командной работе. Мы очень компактно сыграли в обороне, перекрывали зоны, не позволяли им свободно принимать мяч. Каждый выполнил свою часть работы.

– Вспомни момент с пенальти.

– Там был стандарт, мы не успели среагировать, и мяч попал в руку нашему игроку. Что касается самого удара — это лотерея. В этот раз меня переиграли, но ничего страшного.

– Оба пропущенных гола были непростыми?

– Да, особенно второй — его можно было избежать. Но в целом результат хороший, и у нас есть преимущество перед матчем-ответом.

– Каким должен быть настрой на следующую игру?

– Нужно разобрать эту игру, сделать выводы, исправить ошибки и выйти с холодной головой. Как будто счет 0:0. Настраиваемся только на победу.

Повторный поединок между Шахтером и Бешикташем состоится 31 июля в Кракове (Польша).