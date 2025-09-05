Павел Василенко

У сборной Украины на старте отбора ЧМ-2026 ждут два сложных матча против Франции и Азербайджана, на которые игроки настроены выиграть. Об этом вратарь сине-желтых Дмитрий Ризник заявил в интервью сайту «Украинский футбол».

«Будут две тяжелые игры, но мы настраиваемся только на победу. Посмотрим, как оно выйдет. Перед нами стоит задача выйти на чемпионат мира, и мы будем самоотверженно работать для достижения этой цели. Как победить Францию? Конечно, это сильная команда с топовым подбором игроков на каждой позиции, но со всеми можно играть и побеждать. Наш тренер, Сергей Станиславович Ребров, разберет слабые места соперника и расскажет, как действовать против них на поле».

Домашний матч отборочного турнира ЧМ-2026 против Франции, который запланирован на 5 сентября (начало в 21:45 по киевскому времени), сборная Украины проведет во Вроцлаве на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав».