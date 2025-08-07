Вратарь донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык подтвердил, что к его персоне проявляет интерес английский клуб Сандерленд. При этом сам игрок отметил, что в данный момент продолжает выступать за Шахтер и сосредоточен на задачах команды. Цитирует игрока Трибуна.

«Да, интерес был, все правильно, могу подтвердить. Однако я игрок Шахтёра и рад этому».

26-летний голкипер в текущем сезоне провел пять матчей, в которых пропустил всего два мяча и четыре раза сохранил ворота в неприкосновенности. Его контракт с донецким клубом рассчитан до конца 2027 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Ризныка оценивается в 7 миллионов евро. В активе Дмитрия также три матча за сборную Украины.

Напомним, 7 августа Шахтер проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против греческого Панатинаикоса. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах и начнется в 21:00 по киевскому времени.