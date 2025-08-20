Ризнык — перед игрой Шахтера с Серветтом: «Мы не имеем права не попасть в еврокубки»
Вратарь надеется, что команда выйдет в основной этап
около 1 часа назад
Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык, комментируя будущую встречу квалификации Лиги конференций с Серветтом, отметил, что донецкий клуб традиционно выступает в Лиге чемпионов и Лиге Европы, поэтому к еврокубковым матчам команда уже привыкла.
«Знаю, что есть такой турнир. Мы играли в Лиге чемпионов, в Лиге Европы немного, поэтому для нас это новый этап. Это также турнир под эгидой УЕФА, это для нас как еврокубки, поэтому мы не имеем права туда не попасть.
Серветт – очень хорошая команда. Смотрели нарезки их предыдущих игр, и могу сказать, что это очень серьезная команда. Мы серьезно настроены и ждем завтра трудного противостояния.
Смотрите, это футбол: мы можем быть фаворитами на бумаге, но нужно выходить и доказывать это на футбольном поле. Потому что там все решается – не на бумаге», — заявил Ризник на пресс-конференции.
Поединок пройдет 21 августа и начнется в 21:00 по киевскому времени.