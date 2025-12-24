Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризник высказался о уровне Украинской Премьер-лиги, а также оценил силу соперников своей команды в Лиге конференций.

Он подчеркнул специфику внутренних соревнований и поделился мнением о том, какую задачу Шахтер ставит перед собой на евроарене.

«УПЛ сейчас становится интереснее. Появляются команды с финансами, которые могут позволить себе подписывать качественных игроков. Это хорошо для чемпионата. Если приезжают легионеры – уровень растет.

Что касается еврокубков, то в нашей группе был уровень, с которым Шахтер должен справляться. Да, там есть сильные команды, которые хорошо играют и являются чемпионами своих лиг. Но в целом мы хорошо прошли первые этапы, напрямую вышли в 1/8 финала, избежав лишнего матча в феврале. Это плюс для нас. Наша задача – выкладываться на максимум и в чемпионате Украины, и в еврокубках, и мы это делаем».