Результаты жеребьевки квалификационного раунда Кубка Украины 25/26
Матчи пройдут 9 и 10 августа
около 1 часа назад
В будущем сезоне Кубок Украины по футболу станет самым масштабным с начала полномасштабной войны – к соревнованиям заявились 68 команд со всех уголков страны. Турнир объединит профессиональные клубы Премьер-лиги и Футбольной лиги, любительские коллективы и представителей региональных ассоциаций, создавая уникальное футбольное пространство.
В течение сезона на полях сойдутся 16 клубов VBET Украинской Премьер-Лиги, 32 команды Профессиональной футбольной лиги (по 16 из первой и второй лиги), 4 представителя любительского футбола и 16 коллективов от региональных ассоциаций. Такое расширенное представительство делает турнир действительно общенациональным.
Этот сезон обещает стать особенным не только из-за рекордного количества участников, но и благодаря обновленному трофею в виде казацкой булавы, который впервые будет разыгран среди профессиональных и любительских команд всей Украины.
Открытием кубкового сезона станет квалификационный раунд, матчи которого запланированы на 9-10 августа 2025 года. Результаты жеребьевки, которая состоялась на специальном мероприятии в Доме футбола.
Кубок Украины 25/26. Квалификационный раунд
Фазенда (Черновцы) — Медея–Невецкий замок (Закарпатская обл.)
Горняк (Новояворовск, Львовская обл.) — Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.)
Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) — Агрон (Тернопольская обл.)
Коростень/Агро-Нива (Житомирская обл.) — Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.)
Легия (Киев) — Полесье Ставки (Песковка, Киевская обл.)
Карбон (Черкассы) — Пальмира (Одесса)
Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) — NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.)
IRON (Запорожье) — Новоукраинка (Кировоградская обл.)
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