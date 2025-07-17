В будущем сезоне Кубок Украины по футболу станет самым масштабным с начала полномасштабной войны – к соревнованиям заявились 68 команд со всех уголков страны. Турнир объединит профессиональные клубы Премьер-лиги и Футбольной лиги, любительские коллективы и представителей региональных ассоциаций, создавая уникальное футбольное пространство.

В течение сезона на полях сойдутся 16 клубов VBET Украинской Премьер-Лиги, 32 команды Профессиональной футбольной лиги (по 16 из первой и второй лиги), 4 представителя любительского футбола и 16 коллективов от региональных ассоциаций. Такое расширенное представительство делает турнир действительно общенациональным.

Этот сезон обещает стать особенным не только из-за рекордного количества участников, но и благодаря обновленному трофею в виде казацкой булавы, который впервые будет разыгран среди профессиональных и любительских команд всей Украины.

Открытием кубкового сезона станет квалификационный раунд, матчи которого запланированы на 9-10 августа 2025 года. Результаты жеребьевки, которая состоялась на специальном мероприятии в Доме футбола.

Кубок Украины 25/26. Квалификационный раунд

Фазенда (Черновцы) — Медея–Невецкий замок (Закарпатская обл.)

Горняк (Новояворовск, Львовская обл.) — Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.)

Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) — Агрон (Тернопольская обл.)

Коростень/Агро-Нива (Житомирская обл.) — Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.)

Легия (Киев) — Полесье Ставки (Песковка, Киевская обл.)

Карбон (Черкассы) — Пальмира (Одесса)

Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) — NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.)

IRON (Запорожье) — Новоукраинка (Кировоградская обл.)