Голкипер Шахтера Дмитрий Ризник подвел итоги матча 3 квалификационного раунда Лиги Европы против Панатинаикоса (0:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Как мы и ожидали, игра была очень тяжелой, тем более мы играли первую игру на выезде. Игра местами получалась у нас, местами нет, поэтому считаю, что счет закономерен, и все решится в Польше. Не удавались некоторые моменты в игре, а в целом чувствовали себя немного тяжело после дороги. Но это не должно быть для нас оправданием, поэтому будем играть.

Сыграл хорошо, но сегодня все молодцы. Мы не проиграли, но и не выиграли, выложились на полную. Скажу еще раз: все решится в Польше. Мы разобрали Панатинаикос. Честно говоря, ничем он не впечатлил. Мы были готовы к нему, поэтому ничем не впечатлил, - сказал Ризник.