Вратарь Шахтера Дмитрий Ризник поделился впечатлениями после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Панатинаикоса (0:0) в эфире канала УПЛ ТВ.

– Как мы и ожидали, игра была очень тяжёлой, тем более что мы играли первую игру на выезде. В какой-то момент игра удавалась, в какой-то нет, поэтому считаю, что счёт закономерен, и всё решится в Польше. Некоторые моменты в игре не удавались, а в целом чувствовали себя немного тяжёлыми после дороги. Но это не должно быть нашим оправданием, поэтому будем играть.

Посмотрим, что будет на следующей неделе. Сыграли хорошо, но сегодня все молодцы. Мы не проиграли, но и не выиграли, отдали все силы сегодня. Скажу ещё раз: всё решится в Польше. Мы разобрали соперника. Честно говоря, ничем он не поразил. Мы были готовы к нему, поэтому ничем не поразил. Конечно, хочется, чтобы стадион был полным. Поэтому приглашаю всех болельщиков посетить матч-ответ, – рассказал Ризник.