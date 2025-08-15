Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык в интервью сайту Трибуна прокомментировал результат ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против греческого Панатинаикоса (0:0, по пенальти – 3:4).

«Все изнурены, боролись до последнего. Нам не повезло в серии послематчевых пенальти. Я считаю, что это неудача – такое бывает в футболе. Поэтому нам нужно держать выше голову и двигаться дальше.

Я не могу сказать, что мы плохо играли – мы все боролись в меньшинстве до последнего и показывали ничем не худшую игру, чем Панатинаикос. Поэтому я считаю, что игра показала, что у нас есть характер. Хотя мы и молодая команда».