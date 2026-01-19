Родри: «Манчестер Юнайтед был полон энергии и стремления к победе»
Полузащитник Манчестер Сити подвел итоги дерби в 22-м туре АПЛ
около 1 часа назад
Полузащитник Манчестер Сити Родри прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед.
Поединок, состоявшийся в субботу, завершился победой Манчестер Юнайтед со счетом 2:0. После безголевого первого тайма красные дьяволы дважды отметились после перерыва, воспользовавшись быстрыми контратаками.
Тяжелый день, но, конечно, мы старались. Иногда соперник бывает сильнее. Сегодня у них было больше энергии, больше сил и больше желания победить, чем у нас, хотя мы не потеряли лицо. В конце концов они поймали нас на контратаках и забили два гола.
Что касается моего самочувствия, то я готов выходить на поле в каждой игре. С каждым днем чувствую себя все лучше, поэтому я счастлив и хочу помогать команде во всех аспектах, — сказал Родри в послематчевом интервью.
Свой следующий матч Манчестер Сити проведет против Буде/Глимт в Лиге чемпионов 20 января, начало в 19:45 по киевскому времени.
