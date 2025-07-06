Клуб из Саудовской Аравии Аль-Наср вступил в переговоры с окружением 24-летнего нападающего мадридского Реала Родриго Гоэса, сообщает Sky Sport Switzerland.

Журналист Саша Тавольери уточняет, что саудовский клуб хочет подписать еще одного звездного игрока и имеет фактически неограниченный бюджет на трансферы этим летом. Идею приобрести Родриго порекомендовал сам форвард команды Криштиану Роналду.

Однако, в настоящее время бразильский нападающий не планирует переезд в Саудовскую Аравию. Если он все же покинет мадридский клуб, то отдаст предпочтение предложениям из английской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 10 результативных передач.