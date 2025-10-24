Рома в рамках 3 тура Лиги Европы дома принимала Викторию. Матч в Риме завершился со счетом 1:2.

Форвард сборной Украины Артем Довбик в этом поединке вышел с первых минут, став свидетелем двух пропущенных голов Ромы в середине первого тайма. В течение нескольких минут экс-игрок Кривбасса Принс и его одноклубник Суаре дважды расписались в воротах Свилара.

После перерыва Рома быстро смогла сократить отставание в счете, когда Дибала на 54-й минуте реализовал пенальти за игру рукой футболиста Виктории в собственной штрафной.

Виктория после пропущенного гола сделала ставку на игру вторым номером и могла упустить победу в Вечном городе, если бы в последние минуты гол Пизилли не отменили из-за офсайда.

Довбик в матче против Виктории отыграл 75 минут игрового времени.

Лига Европы. 3 тур

Рома - Виктория Пльзень 1:2

Голы: Дибала, 54 (с пенальти) - Принс, 20, Суаре, 22

