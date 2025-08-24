Полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини ближайшим летом покинет клуб, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Спортивный директор римлян Фредерик Массара сообщил, что руководство не собирается продлевать контракт с 29-летним футболистом и порекомендовало ему подыскивать новый вариант для продолжения карьеры.

«Как только я прибыл в клуб, я сообщил Пеллегрини и его агенту о своем намерении не продлевать с ним контракт. Мы не хотим терять игрока бесплатно, поэтому готовы выставить его на трансфер. В любом случае он должен уйти. В настоящее время мы проверяем, есть ли для него какие-либо варианты для продолжения карьеры. У нас осталось восемь дней, чтобы его продать», – сообщил Массара для RomaPress.

Пеллегрини перебрался в стан «волков» еще в 2017 году из Сассуоло. В прошлом сезоне хавбек сыграл 34 матча, отметился тремя забитыми мячами и столько же результативными передачами.

Ранее Гасперини оценил перспективы Довбика в Роме.