Рома з нереалізованим пенальті Довбика провалилась у Лізі Європи
около 2 часов назад
Артем Довбик / Фото - Getty Images
Рома минимально уступила Лиллю во 2 туре Лиги Европы. Матч в Риме завершился со счетом 0:1.
Единственного гола Гаральдссона в начале встречи оказалось достаточно, чтобы гости из Франции увезли 3 очка из Вечного города.
Главным антигероем встречи стал украинский нападающий Артем Довбик, который вышел на поле с скамейки и в конце встречи дважды не реализовал пенальти, который был назначен после просмотра VAR.
У Ромы была третья попытка перебить 11-метровый, однако Соуле не смог переиграть турецкого вратаря Лилля Озера, парировав удар уже по правилам.
Лига Европы. 2 тур
Рома - Лилль 0:1
Гол: Гаральдссон, 9