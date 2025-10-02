Рома минимально уступила Лиллю во 2 туре Лиги Европы. Матч в Риме завершился со счетом 0:1.

Единственного гола Гаральдссона в начале встречи оказалось достаточно, чтобы гости из Франции увезли 3 очка из Вечного города.

Главным антигероем встречи стал украинский нападающий Артем Довбик, который вышел на поле с скамейки и в конце встречи дважды не реализовал пенальти, который был назначен после просмотра VAR.

У Ромы была третья попытка перебить 11-метровый, однако Соуле не смог переиграть турецкого вратаря Лилля Озера, парировав удар уже по правилам.

Лига Европы. 2 тур

Рома - Лилль 0:1

Гол: Гаральдссон, 9