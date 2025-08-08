Роналду оформил хет-трик в контрольном матче Аль-Насра с Риу Аве. ВИДЕО
Аравийцы одержали крупную победу
около 1 часа назад
В товарищеском матче между саудовским Аль-Насром и португальским Риу Аве команда Роналду одержала уверенную победу со счетом 4:0. Форвард и капитан Аль-Насра Криштиану Роналду отличился хет-триком, забив на 44-й, 63-й и 68-й минутах, один гол из которых – с пенальти. Первый мяч в игре забил Мохамед Симакан на 15-й минуте.
40-летний португалец в очередной раз подтвердил свой высокий уровень и важность для команды, продемонстрировав мастерство и результативность. Роналду выступает за Аль-Наср с января 2023 года и за это время в 105 официальных матчах забил 93 гола и сделал 19 результативных передач.
Следующие матчи Аль-Насра состоятся 10 августа против испанской Альмерии и 19 августа – в поединке за Суперкубок Саудовской Аравии против Аль-Иттихада.
Аль-Наср – Риу Аве 4:0 (Симакан 15', Роналду 44', 63', 68' пен.)
Также, Роналду во второй раз подряд не попал в список номинантов премии Золотой мяч.
Поделиться