В товарищеском матче между саудовским Аль-Насром и португальским Риу Аве команда Роналду одержала уверенную победу со счетом 4:0. Форвард и капитан Аль-Насра Криштиану Роналду отличился хет-триком, забив на 44-й, 63-й и 68-й минутах, один гол из которых – с пенальти. Первый мяч в игре забил Мохамед Симакан на 15-й минуте.

40-летний португалец в очередной раз подтвердил свой высокий уровень и важность для команды, продемонстрировав мастерство и результативность. Роналду выступает за Аль-Наср с января 2023 года и за это время в 105 официальных матчах забил 93 гола и сделал 19 результативных передач.

Следующие матчи Аль-Насра состоятся 10 августа против испанской Альмерии и 19 августа – в поединке за Суперкубок Саудовской Аравии против Аль-Иттихада.