Сергей Стаднюк

В финале Лиги наций сборная Португалии на Альянц-Арене одолела Испанию.

Первый тайм остался за испанцами. А точнее, за басками. Счет открыл Субименди, однако почти сразу невероятный проход и удар исполнил Нуну Мендеш. А на последних минутах перед перерывом Оярсабаль оформил «гол в раздевалку», избежав офсайда.

Вторую 45-минутку уже уверенно выиграли португальцы. По завершении часа игры Роналду идеально среагировал на отскок в штрафной площадке соперника и не оставил шансов Симону. Под конец основного времени Криштиану присел на газон, его пришлось заменить, а игра перешла в экстра-таймы.

Дополнительное время победителя не выявило. Активнее его начала все же Португалия. Однако в мини-перерыве Луис де ла Фуэнте решил заменить Ламина Ямаля. И это подействовало – «Фурия роха» давила почти всю последнюю 15-минутку. Однако забить не удалось. Следует отметить удар Педро Порро, который заметил выход Кошты и пробил из центра поля – мяч немного разминулся с девяткой.

А в серии пенальти точнее оказались португальцы. Ключевым стал сейв Кошты после удара Мораты. Команда Роберто Мартинеса выиграла матч и стала чемпионом Лиги наций. Это второй подобный трофей для сборной Португалии.

Лига наций. Финал:

Португалия – Испания 2:2 (5:3 – пен.)

Голы: Мендеш, 26, Роналду, 61 – Субименди, 21, Оярсабаль, 45

Португалия: Кошта, Мендеш, Невеш (Семеду 46), Инасиу (Вейга 74), Диаш, Фернандеш, Витинья, Силва (Леау 74), Нету (Жота 105), Роналду (Рамуш 88), Консейсау (Невеш 46)

Испания: Симон, Кукурелья, Мингеса (Порро 93), Гейзен, Ле Норман, Руис (Мерино 75), Субименди, Педри (Иско 75), Вильямс (Баена 92), Оярсабаль (Мората 111), Ямаль (Пино 105)

Предупреждения: Инасиу, Нету, Мендеш – Фабиан Руис, Ле Норман, Баена, Порро

Обзор матча будет доступен на странице события Португалия – Испания.