Сергей Разумовский

Болельщики финского клуба Хака устроили поджог домашнего стадиона команды после вылета из элитного дивизиона чемпионата Финляндии. Об инциденте сообщает Yle. В результате пожара полностью сгорела одна из трибун арены, а также значительно пострадала часть футбольного поля, что ставит под сомнение возможность использования стадиона в ближайшей перспективе.

Полиция Финляндии уже задержала троих несовершеннолетних болельщиков клуба в возрасте до 15 лет по подозрению в умышленном поджоге. Один из задержанных признался в сознательном поджоге арены.

Глава правления Хаки Марко Лааксонен назвал пожар действительно трагическим событием, отметив, что все – от игроков до фанатов – глубоко шокированы произошедшим. Он подчеркнул, что, к счастью, никто не пострадал, а благодаря оперативным действиям спасателей удалось уберечь другие здания на территории. Вместе с тем чиновник признал, что масштабы финансовых убытков пока сложно точно подсчитать, но уже сейчас очевидно, что последствия для клуба и инфраструктуры будут очень серьезными.

Ранее УЕФА не включил Россию в перечень участников Лиги наций 2026/27.