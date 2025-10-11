Павел Василенко

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов выразил неожиданную оценку накануне матча с Украиной в отборе на чемпионат мира-2026. После поражения от Франции (0:3) в Париже наставник заявил, что игра против сине-желтых будет еще сложнее.

«Мы и знали, что матч с Францией будет тяжелым. Соперник готовился серьезно, имел поддержку трибун и с первых минут давил. Пропустили в конце первого тайма, возможно, это стало ключевым моментом. Уровень мастерства французов очень высокий», – сказал Аббасов.

Несмотря на поражение, тренер похвалил своих подопечных за самоотдачу и подчеркнул, что игра с Украиной станет еще большим испытанием.

«Мои игроки проявили характер, и это главное. С такими командами нужно играть, чтобы расти. Через три дня нас ждет еще более сложный матч. Готовимся к Украине», – цитирует наставника азербайджанцев издание Аzerisport.

После трех туров Украина занимает второе место в группе D с четырьмя очками, тогда как Азербайджан имеет лишь один балл и идет четвертым.

Матч Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября, начало – в 21:45 по киевскому времени.