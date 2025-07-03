Павел Василенко

Испанская полиция обнародовала подробности аварии, в которой погибли португальские футболисты Диогу Жота и Андре Силва.

Авария произошла на трассе А-52 возле Сернадильи в провинции Самора.

По предварительной информации, автомобиль Lamborghini, в котором ехали братья, потерял управление и съехал с дороги, после чего загорелся.

Предполагается, что авария произошла в результате разрыва задней шины при попытке обгона, что привело к взрыву и пожару, который охватил окружающую растительность.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло в 00:30 на 65-м километре трассы А-52 на территории муниципалитета Сернадилья, провинция Самора. Транспортное средство съехало с дороги, и все признаки указывают на то, что во время обгона лопнула шина. В результате аварии автомобиль загорелся, и оба человека, находившиеся в нем, погибли. Пока ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, один из погибших был идентифицирован как Диогу Жота, футболист Ливерпуля, а другой – как его брат Андре Силва», – говорится в заявлении местной полиции.

Свидетели немедленно вызвали полицию, но, несмотря на быструю реакцию, для Жоты и его брата было уже слишком поздно.

Их тела были найдены в сгоревшем автомобиле, и из-за серьезности повреждений сначала их не удалось опознать.