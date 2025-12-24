Российские легионеры встретят праздники лидерами европейского первенства. Видео
Исенко и Романчук реабилитировались за вылет из Лиги конференций
около 4 часов назад
Фото - Университатя Крайова
Університатя Крайова в останньому матчі 2025 року повернулась на вершину румунської Суперліги.
Команда Олександра Романчука та Павла Ісенка в 21 турі розгромила Чіксереду (5:0), реабілітувавшись перед власними фанами за виліт з групового турніру Ліги конференцій.
У заключному матчі року участь брав тільки Романчук, відігравши 90 хвилин. Ексворотар Ворскли провів гру в запасі.
КСУ Крайова наразі посідає перше місце в Суперлізі з 40 очками у 21 матчі.
