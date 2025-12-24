Університатя Крайова в останньому матчі 2025 року повернулась на вершину румунської Суперліги.

Команда Олександра Романчука та Павла Ісенка в 21 турі розгромила Чіксереду (5:0), реабілітувавшись перед власними фанами за виліт з групового турніру Ліги конференцій.

У заключному матчі року участь брав тільки Романчук, відігравши 90 хвилин. Ексворотар Ворскли провів гру в запасі.

КСУ Крайова наразі посідає перше місце в Суперлізі з 40 очками у 21 матчі.